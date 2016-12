11 marzo 2015 "Pirati dei Caraibi 5", Johnny Depp si ferisce a una mano e abbandona il set L'attore è tornato negli Stati Uniti per sottoporsi a un intervento chirurgico Tweet google 0 Invia ad un amico

09:48 - Brutto incidente per Johnny Depp. L'attore si è ferito a una mano e ha dovuto abbandonare le riprese del quinto capitolo di “Pirati dei Caraibi”, che si sta girando in Australia. Depp è tornato negli Stati Uniti per sottoporsi a un'operazione chirurgica, ma non si sa come l'attore si sia ferito, nè quando potrà tornare a lavoro. Intanto, arrestato un uomo che aveva minacciato con un coltello una guardia di sicurezza del set.

I media statunitensi offrono versioni contrastanti sulla dinamica dell'incidente: per The Hollywood Reporter, Depp si sarebbe ferito durante il weekend, mentre non lavorava sul set. Per Variety, invece, il ferimento sarebbe avvenuto mentre si stava girando. Ciò che è certo è che le riprese del film, in corso nella Gold Coast in Australia, non sono state interrotte e il lavoro proseguirà anche in assenza del capitano Jack Sparrow. Disney, al momento, non ha intenzione di far slittare l'uscita di Pirati dei Caraibi - Dead Men Tell No Tales, prevista nel 2017.



Solo poche ore prima la disavventura di Johnny Depp, le riprese si erano fermate perchè un uomo aveva tentato di irrompere su set, allestito nel paesino di Arundel. Vestito da pirata e con un pappagallo su una spalla, l'uomo ha minacciato con un coltello una guardia di sicurezza e poi è scappato nella boscaglia. Nessuno è rimasto ferito e l'aggressore è stato arrestato.



Pirati dei Caraibi - Dead Men Tell No Tales è il quinto capitolo della saga della Disney. Diretto da Espen Sandberg e Joachim Ronning e prodotto ancora una volta da Jerry Bruckheimer, il film vedrà il capitano Jack Sparrow impegnato nella lotta contro una ciurma di pirati fantasma guidata dal capitano Salazar, interpretato da Javier Bardem. Il vecchio e spietato nemico è determinato a uccidere ogni pirata che incontra sulla sua strada e l'unica speranza per Sparrow è trovare il potente Tridente di Poseidone, in grado di permettere al suo possessore il totale controllo sui mari.



Non è la prima volta che Johnny Depp si infortuna sul set di Pirati dei Caraibi. Era già successo nel 2010 durante le riprese del quarto episodio della saga, Oltre i confini del mare. In quell'occasione il 51enne attore si ferì al volto mentre girava una scena d'azione, ma non era stato necessario abbandonare il set.