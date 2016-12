"Pets": la vita degli animali domestici? E' tutta da ridere

Come vivono i nostri animali domestici quando rimangono da soli mentre i loro padroni sono a scuola o al lavoro? Lo svela "Pets - Vita da Animali", il nuovo film di animazione degli autori di "Cattivissimo me" in uscita nel 2016. A doppiare gli animali nella versione originale sono stelle della comicità come Louis C.K., Eric Stonestreet e Kevin Hart, al loro debutto nel mondo dell'animazione. Con loro anche Ellie Kemper, Lake Bell e Albert Brooks.