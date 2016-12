26 marzo 2015 "Onde Road", Awanagana guida il colpo di Stato delle radio libere storiche Esce nelle sale il docu-film che celebra i 40 anni delle radio libere italiane. Tra i protagonisti voci celebri come Awanagana e Federico l'olandese volante. Tgcom24 vi presenta una clip esclusiva Tweet google 0 Invia ad un amico

12:24 - Arriva nei cinema "Onde Road", un docu-film diretto da Massimo Ivan Falsetta per celebrare i 40 anni dalla nascita delle radio libere private in Italia. Nel film compaiono volti (e voci) storici delle nostre radio, da Awanagana a Federico l'olandese volante. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva.

La storia vede Awanagana, speaker storico di Radio Montecarlo, con un atto terroristico ma romantico blocca tutte le frequenze delle radio moderne. Una fantomatica speaker (Francesca Zavettieri), nascosta chissà dove in Calabria, inonda l’etere con trasmissioni di repertorio nazionali degli anni settanta e ottanta. Federico l’Olandese Volante, capo della censura futuribile (un corpo speciale dei servizi segreti), non può tollerare un simile affronto e invia l’agente Barbara Bi (Barbara Cambrea) a setacciare la Calabria, alla ricerca della misteriosa speaker e anche di se stessa. Un viaggio di sola andata nel favoloso mondo delle radio libere, in cui capiterà di tutto e ascolteremo di tutto (rigorosamente contenuti originali), tra balli, risate, incontri ravvicinati con alieni (Fabrice Quagliotti dei Rockets) e un finale persino oltreoceano, a New York.