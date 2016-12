"Oceania", arriva nei cinema la nuova eroina targata Disney

Arriva nelle sale italiane il 22 dicembre " Oceania ", il nuovo film della Walt Disney Animation. Un'avventura d'animazione incentrata su una vivace adolescente di nome Vaiana, che s'imbarca in una coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Tra i doppiatori Angela Finocchiaro e Raphael Gualazzi mentre Chiara Grispo , Rocco Hunt e Sergio Sylvestre interpretano le canzoni del film. Tgcom24 vi presenta in anteprima una clip.

"Vaiana è la figlia sedicenne del capo dell’isola di Motu Nui", racconta il regista Ron Clements. "È coraggiosa, determinata, compassionevole e incredibilmente intelligente. Non si ferma davanti a nulla e ha un legame profondissimo con l’oceano". "Per lei, quindi, è totalmente incomprensibile che il suo popolo non vada al di là del reef che circonda l’isola”, aggiunge il regista John Musker. “I suoi abitanti rimangono dentro il confine di quella barriera e Vaiana non capisce proprio perché, dato che lei si sente legata all’oceano da sempre”.



La storia è ispirata in parte ai racconti della tradizione orale dei popoli e delle culture dell’Oceania, che i filmmaker hanno esplorato a fondo per imparare tutto ciò che c’era da sapere.