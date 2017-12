"Ocean's 8", primo trailer dello spin-off sulla banda di ladre

Diretto da Gary Ross, il film è prodotto da Steven Soderbergh, mentre l'uscita è fissata per l'8 giugno. La storia vede come protagonista la sorella di Danny Ocean, Debbie (Bullock) che, uscita di prigione dopo 5 anni tenta la rapina del secolo durante l’annuale Met Gala a New York: rubare una collana per incastrare il malvagio proprietario di una galleria d’arte. Decide così di formare un team perfetto. Tra i tanti camei previsti ci saranno quelli di Dakota Fanning, Matt Damon (nei panni del suo personaggio Linus Caldwell), Katie Holmes, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Anna Wintour, Adriana Lima.



La stessa Bullock ha chiarito la natura del film in un'intervista a "Entertainment Weekly": "Non siamo un reboot. Siamo solo un ‘questo è quello che sta succedendo nel 2017’. Non è nemmeno un passaggio del testimone. È una storia parallela su un altro membro della famiglia cresciuto nella stessa famiglia di Danny Ocean e su cosa succede quando Debbie esce di prigione con tutte queste donne straordinarie e potenti".