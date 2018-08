"Notte della Taranta", quasi 200mila scatenati al ritmo della "pizzica"

Tanti gli artisti, che hanno partecipato a questa edizione "internazionale" del classico festival folk salentino, esprimendo la tradizione in differenti lingue e linguaggi e valorizzandone il senso profondo. Dagli indiani Dhoad Gypsies alla popstar italoamericana LP, dal rapper Clementino alla violinista cubana Yilian Canizares, protagonista della grande festa sono le origini del Salento. Una terra consapevole della propria identità', "che non ha paura di accogliere chi arriva da lontano".



Messaggio, questo, lanciato dagli artisti dal palco di Melpignano e accolto dagli applausi di un fiume umano di spettatori.



Un minuto di silenzio prima dell'inizio della manifestazione per le vittime di Genova e del parco del Pollino. Poi musica e danze per oltre 4 ore.