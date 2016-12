27 gennaio 2015 "Notte al museo 3", con Ben Stiller c'è l'ultimo Robin Williams A Tgcom24 il trailer de "Il segreto del faraone", nelle sale dal 28 gennaio. Nel film, una delle ultime interpretazioni dell'attore morto suicida lo scorso agosto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:08 - Sarà nelle sale dal 28 gennaio "Notte al museo – Il segreto del faraone", terzo capitolo della saga con Ben Stiller nei panni del guardiano notturno Larry Daley. Diretto ancora una vota da Shawn Levy, il film è uno degli ultimi girati da Robin Williams, morto suicida l'11 agosto 2014. In questo episodio tante avventure e un nuovo museo da scoprire. In esclusiva per Tgcom24 una clip tratta dal film.

Dal Museo di Storia Naturale di New York al British Museum di Londra. Il guardiano notturno Larry Daley dovrà trasferirsi in Inghilterra con tutti i suoi amici per evitare che il potere magico della tavola di Ahkmenrah, che dà vita alle creature del museo, si esaurisca. Per salvare tutto il microcosmo che popola le sale, Larry dovrà affrontare nuove avventure con al suo fianco sempre Theodore Roosvelt (Robin Williams) e Jedediah (Owen Wilson). Nel cast anche il premio Oscar Ben Kingsley, nel ruolo del faraone Merenkahre, il padre di Ahkmenrah.



Durante la produzione del film, girato in pochi mesi a partire da febbraio 2014, è venuto a mancare Mickey Rooney, che interpretava il ruolo del guardiano in pensione Gus. L'attore si è spento in aprile a 93 anni, pochi mesi prima la scomparsa di Robin Williams.