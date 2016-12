"Notre Dame de Paris", il musical dei record di Cocciante torna con il cast originale

Dopo quasi mille repliche in undici anni e quattro anni di sosta, ritorna in scena in Italia " Notre Dame de Paris ", l'opera moderna più famosa al mondo. Il musical scritto da Riccardo Cocciante torna con il cast originale: Lola Ponce sarà nuovamente Esmeralda e Giò di Tonno rivestirà i panni di Quasimodo. La tournée partirà a marzo da Milano per concludersi in settembre a Verona .

La Ponce e Di Tonno saranno quindi nuovamente insieme, a 14 anni dal primo debutto nell'opera moderna ispirata al romanzo di Victor Hugo e trasformata in kolossal da David Zard e Riccardo Cocciante. "E' stato il pubblico a chiedercelo - racconta il produttore in una conferenza stampa-concerto -. Questo progetto è entrato nel dna degli italiani. Cosi' tanti spettatori e repliche, e' una cosa che questo paese non aveva mai visto, che ha dato lavoro a tantissime persone, anche se il Governo non lo ha notato molto".



L'attesa del pubblico è certificata dai 40mila biglietti già venduti prima ancora di annunciare il cast che sarà doppio, con nuovi protagonisti che saranno "cresciuti" da Cocciante nei prossimi mesi per una sorta di staffetta nel tour.



"La mia e' un'opera popolare, non voglio avvicinarmi ai grandi della lirica", racconta Cocciante, che oltre ad aver scritto le musiche per le liriche originali di Luc Plamondon, cura personalmente ogni edizione dello spettacolo nel mondo, dalla Spagna alla Corea, fino alle prossime in cantiere in Russia e Cina. "Quando cominciai a scrivere - dice - mi diedi delle regole: non volevo un musical né' nulla di americano. Volevo invece recuperare la nostra cultura europea, lo strumento della voce e poi c'era il microfono vicino come per i cantanti rock, la musica registrata, il corpo di ballo che racconta la storia. Ecco, Notre Dame è un'espressione popolare moderna".



LE DATE

Milano - Teatro Linear4Ciak - dal 3 marzo

Trieste - Politeama Rossetti - dal 6 al 10 aprile

Bari - PalaFlorio - dal 14 al 17 aprile

Napoli - Teatro Palapartenope - dal 21 al 24 aprile

Firenze - Mandela Forum - dal 12 al 15 maggio

Torino - PalaAlpitour - dal 19 al 22 maggio

Pesaro - Adriatic Arena - dal 26 al 29 maggio

Roma - Il Centrale Live - dal 9 giugno

Palermo - Teatro di Verdura - dal 16 al 19 luglio

Catania - Villa Bellini - agosto

Torre del Lago - Gran Teatro all'Aperto Giacomo Puccini - dal 15 al 19 agosto

Chieti - Anfiteatro La Civitella - dal 24 al 27 agosto

Verona - Arena di Verona - dal 1 settembre