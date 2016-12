"Notre Dame de Paris", il musical da record accende Milano

I protagonisti saranno affiancati da un secondo cast e da oltre 30 artisti tra ballerini e acrobati, che si sono preparati duramente per poter arrivare al debutto in piena forma, sotto la guida di Martino Müller e Amy Zarcilla. Riccardo Cocciante ha invece lavorato per settimane in studio insieme agli artisti. Sono state inoltre riallestite tutte le scenografie e all'atelier D'Inzillo hanno preso forma i nuovi costumi per lo spettacolo.



Negli Studi di "Cinecittà World" tecnici e maestranze hanno poi messo a punto la produzione, sotto la guida di Wayne Fowkes, prima delle prove generali che hanno coinvolto ballerini, artisti e tecnici sotto la direzione del regista canadese Gilles Maheu.





Lo spettacolo di Riccardo Cocciante e Luc Plamondon, con le liriche italiane adattate da Pasquale Panella, è il musical che ha riscontrato il più grande successo in Italia e nel mondo. Solo in Italia, in dieci anni di programmazione, ha infatti superato i tre milioni di spettatori in circa 1.000 repliche.

INFO E BIGLIETTI

Teatro Linear Ciak

Viale Puglie, 26 angolo

Via Tertulliano (Zona Piazzale Cuoco)

www.linearciak.it

Tel. +39 02 5466367