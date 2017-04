"Never Give Up Charity Gala", Vip in campo contro i disturbi alimentari

Il mondo della musica, cinema, tv e calcio scende in campo per aiutare le persone che soffrono di disturbi alimentari. Si è tenuta infatti la seconda edizione di Never Give Up Charity Gala organizzato da Silvia Slitti Luxury Events. Da Barbara d'Urso a Paola Turci (che ha cantato il suo brano sanremese) e ancora Serena Rossi, Francesco Facchinetti, Aida Yespica e i calciatori - tra gli altri - Ignazio Abate, Andrea Belotti e Marco Storari, sono tantissimi i vip che hanno contribuito a raccogliere grazie a un'asta beneficica 48 mila euro.