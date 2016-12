"Nerone - Duemila anni di calunnie": nuove repliche per Expo in città

Torna al teatro Manzoni di Milano "Nerone - Duemila anni di calunnie". Dopo aver aperto la stagione del teatro milanese, lo spettacolo di Edoardo Sylos Labini sarà in scena dal 4 al 16 maggio in occasione dell'apertura dell'Expo. "Dal momento che per l'Expo si è deciso di puntare su una produzione straniera come il Cirque du Soleil - spiega Sylos Labini - noi abbiamo pensato che fosse giusto puntare su qualcosa di legato alla nostra storia".

Nato da un'idea di Pietrangelo Buttafuoco e scritto da Sylos Labini con Angelo Crespi sulla base dell'omonimo libro di Massimo Fini, lo spettacolo costituisce la punta di diamante del cosiddetto "Expo in Città". La storia, linguaggio universale, consente a tutti in questa occasione di poter godere di una messa in scena, ricca di musica, sentimenti e passione. Per raggiungere gli spettatori di tutto il mondo la pièce sarà sottotitolata integralmente in inglese.



In scena con Nerone, interpretato da Edoardo Sylos Labini, Sebastiano Tringali (Seneca), Dajana Roncione (Poppea), Giancarlo Condè (Fenio Rufo), Gualtiero Scola (Otone) e con la partecipazione nel ruolo di Agrippina di Fiorella Rubino. Il DJ e mimo Paul Vallery, autore delle musiche originali, insieme alla corte, interpretata dagli allievi attori di Adiacademy, farà invece rivivere le sonorità e le stravaganti atmosfere della Domus Aurea. Per le repliche di maggio, gli spettatori potranno godere nel foyer del teatro della degustazione dei prodotti enogastronomici Umbri di Norcia. La cittadina umbra ha infatti patrocinato lo spettacolo e sarà presente con un suo stand.