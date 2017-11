"Mr.Ove", nelle sale l'uomo che metteva in ordine il mondo

Candidato agli Oscar come Miglior Film Straniero e per il Miglior Make Up, ha ottenuto il premio Efa come Miglior Commedia Europea: " Mr. Ove – Lui vi detesta. Voi lo amerete " arriva nelle sale italiane il 31 ottobre. Il film è scritto e diretto da Hannes Holm con Rolf Lassgrad (voce di Massimo Lopez ) ed è tratto dal romanzo di Fredrik Backman "L’uomo che metteva in ordine il mondo". Tgcom24 offre una clip esclusiva.

Ove è un burbero cinquantanovenne che molti anni prima ricopriva il ruolo di Presidente dell'Associazione dei condomini. A lui però non importa niente di essere stato sollevato dall’incarico e continua a sorvegliare con piglio poliziesco tutto il quartiere. Operaio da 43 anni presso le industrie Saab, Ove viene mandato in pensione e da quel momento, senza nulla da fare, con il suo atteggiamento molesto finisce per causare ancora più ostilità nel vicinato.

Ogni mattina alle 6.30 Ove si alza per condurre la sua ispezione poliziesca del quartiere e assicurarsi che le regole siano rispettate, che tutto sia in ordine. Ce l'ha un po' con tutti nel quartiere: con chi parcheggia l'auto fuori dagli spazi appositi, con chi sbaglia a fare la differenziata, con la tizia che gira con i tacchi alti e un ridicolo cagnolino al guinzaglio, con il gatto spelacchiato che continua a fare la pipì davanti a casa sua. Ma l’arrivo di Parvaneh, la nuova vicina di casa, iraniana che si è trasferita da poco ad abitare, con il marito e i due figli, nella casa difronte aprirà poco per volta la mente di Ove, restituendocelo come il miglior "nonno" che un nipote possa desiderare.