"Mother's Day", il rapporto madre/figli in una commedia romantica con cast stellare

Il regista Gary Marshall mette insieme ancora una volta un cast di stelle per celebrare una festività con il film "Mother’s Day" , sulla scia di "Valentine's Day" e "New Year's Eve". La commedia romantica è un tributo emozionante a un legame indissolubile: il rapporto tra madri e figli. Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts e Jason Sudeikis sono protagonisti di una serie di storie che si intrecciano. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

Sandy (Aniston) è felicemente divorziata, almeno fino a quando non scopre che il suo ex marito si è fidanzato con una donna molto più giovane. Ora deve imparare a confrontarsi con i cambiamenti della vita mentre i suoi due ragazzi hanno una matrigna. Le sorelle Jesse (Hudson) e Gabi ricevono una sorpresa inaspettata dalla madre, che non è affatto contenta di sapere che Gabi è lesbica e Jesse è sposata con un uomo di colore. Miranda (Roberts) non ha bambini e si concentra sulla sua carriera. Kristin si gode la vita come neomamma ma si sente oppressa dal suo fidanzato che vorrebbe sposarla. Bradley (Sudeikis) sta tentando di essere il miglior genitore possibile per le sue due ragazze da quando la loro madre è morta.



Il film uscirà nelle sale italiane a partire dal 23 giugno.