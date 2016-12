"Minions", in Italia più adepti di "Star Wars"

In Italia sono stati a sorpresa i "Minions" a battere l'attesissimo "Star Wars: Il risveglio della forza", almeno per quanto riguarda la presenza in sala. Il settimo capitolo della saga stellare si è infatti fermato al quarto posto con 3,2 milioni, dietro ai 3,5 milioni dello spin-off dedicato ai simpatici esserini di "Cattivissimo Me". Ma il regista J.J. Abrams si può consolare: a livello mondiale "Star Wars" corre verso i 2 miliardi di incassi.