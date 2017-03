"Meridionali's Kalma" è una delle tante parodie della hit "Occidentali's Karma" di Francesco Gabbani , vincitrice del 67° festival della canzone italiana a Sanremo . Questa in particolare, creata dal duo di autori comici Marco e Fabiano , racconta con ironia e un pizzico di sana autocritica il nostro Meridione , con le sue tradizioni, le sue abitudini e la partecipazione di alcuni personaggi noti nel video.

Il video è entrato in cinque giorni nella top 10 delle tendenze su YouTube. E così, al grido di "Meridionali's Kalma" hanno ballato tanti personaggi di rilievo del Sud Italia e non solo, da Luca Abete di Striscia la Notizia a Ciro Giustiniani di Made in Sud, dal produttore discografico Emiliano Pepe agli speaker di radio Kiss Kiss Gigi Garretta e Ciro Limatola.