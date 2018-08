"Meraviglioso Modugno": da Carboni a Gabbani, festa per mister "Volare"

I 90 anni dalla nascita di Domenico Modugno , i 60 da " Volare " e i 50 da " Meraviglioso ". Sono tante le ricorrenze da celebrare in " Meraviglioso Modugno - Tutto è musica ", la serata in programma il 6 agosto a Polignano a mare, città di nascita del grande Mimmo. Luca Carboni e Gaetano Curreri interpreteranno "Nel blu, dipinto di blu (Volare)" e "Meraviglioso". Ma ci saranno anche, tra gli altri, Francesco Gabbani, Manuel Agnelli, Paola Turci e Ghemon .

Tredici le canzoni di Mister Volare che rivivranno attraverso la voce di nove grandi interpreti della canzone italiana, chiamati a proporre anche alcuni loro grandi successi. Questi gli abbinamenti degli artisti ospiti con le canzoni di Modugno: Luca Carboni/"Nel blu, dipinto di blu", Gaetano Currerri/"Meraviglioso" e "Tu si ‘na cosa grande", Francesco Gabbani/"Piove", Manuel Agnelli e Rodrigo D’Erasmo/"Amara terra mia" e "Dio, come ti amo!", Paola Turci/"Dio come ti amo!" e "La lontananza", Ghemon/"Cosa sono le nuvole" e "Resta cu ‘mme", Simona Molinari/"Vecchio frack" e "Lu pisci spada", Carmen Ferreri/"Come hai fatto".



Si partirà idealmente da "Tutto è Musica", il film autobiografico che dà il titolo al tema dell’edizione 2018. Inoltre, nel corso della serata, che verrà presentata da Maria Cristina Zoppa, Silvia Notargiacomo e Rosanna Cacio per la regia di Giovanni Buonomo, Vito Facciolla interpreterà un monologo a tema accompagnato dal chitarrista Nicola Paradiso. Di grande impatto visivo l’impianto scenografico, ideato dall’art director e conduttrice Maria Cristina Zoppa e realizzato dallo street artist Fabio Della Ratta, aka Biodpi, autore anche di un vinile-ritratto che verrà donato agli artisti ospiti. Su un fondale blu, tendente al colore verde-mare di Polignano, sul palcoscenico spiccherà il gesto sanremese a braccia aperte di Mister Volare, raffigurato con una sagoma dorata arricchita da una scultura dell’artista polignanese Peppino Campanella. E poi altre sagome più piccole, di vari colori, a rappresentare l’apertura alle diversità culturali e il mondo sognante del cantautore pugliese, narrato anche da Giuseppe Laselva e Luigi Console con animazioni video realizzate con un delicato lavoro di computer grafica, all’interno del quale convivono sia illustrazioni materiali (ritagli di giornali, materiali video di archivio, vinili, fotografie) che elementi puramente grafici.