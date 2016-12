"Mata Hari", la prima a Roma con Elisabetta Gregoraci

Si è tenuta al cinema Adriano di Roma la prima di Mata Hari con Elisabetta Gregoraci. La pellicola, diretta da Rossana Patrizia Siclari, vede nel cast, accanto alla moglie di Briatore, l'attore hollywoodiano John Savage ed è prodotta da Stemo Production e Melina Productions. "In questa pellicola ho avuto l'onore di interpretare Mata Hari, un personaggio storico molto particolare - afferma la Gregoraci - Devo ammettere che è stato impegnativo”.

“Avendo, in passato, fatto sempre televisione avevo un po' di paura a vestire i panni di una donna così ricca di sfaccettature. Ma, per fortuna, è andato tutto nel migliore dei modi, grazie a una squadra di professionisti di primo livello che mi ha supportato in ogni momento sul set" ha detto Elisabetta. Considerata l'ottima accoglienza ricevuta dall'anteprima di "Mata Hari" nel corso delle recenti presentazioni alla Mostra Cinematografica della Biennale di Venezia e al Terra di Siena Film Festival, grande è l'interesse dei media nei confronti della prima importante prova d'attrice della Gregoraci. "Elisabetta Gregoraci - dice la regista - ha talento cinematografico e sono estremamente felice della mia scelta".