"Marvel Universe Live", l'imponente spettacolo dal vivo arriva anche in Italia

Arriverà anche in Italia "Marvel Universe Live!" , l'imponente spettacolo dal vivo prodotto dalla Feld Entertainment Inc., che vede oltre 25 personaggi della Marvel sul palco tutti insieme. Lo show, tra numeri acrobatici, effetti speciali, proiezioni 3D, sbarcherà in Europa e sarà dal 2 al 4 dicembre al Forum di Assago (Milano) . E' già iniziata la prevendita per acquistare i biglietti.

La storia riguarda la battaglia per il Cubo Cosmico, ultima fonte di potere e uno dei tesori più ambiti dell'universo Marvel, suddiviso in vari frammenti dal potente Thor per evitare che finisse nelle mani sbagliate. Il malvagio fratello Loki escogita un piano per clonare i suoi poteri mettendo a rischio la Terra e minacciando la distruzione dell'Universo. Per sconfiggerlo i più grandi supereroi della Marvel uniscono le loro forze: gli Avengers insieme all'Uomo Ragno e Wolverine.