"Marvel Universe LIVE!", i supereroi dal vivo a Milano

Dopo aver visitato 85 città negli Stati Uniti in un anno e mezzo, per un totale di 2 milioni di spettatori, in arrivo anche in Italia "Marvel Universe LIVE!". Lo spettacolo dal vivo della Feld Entertainent è da poco sbarcato in Europa e ha già conquistato Londra e Parigi. A breve farà tappa al Mediolanum Forum di Assago a Milano, per otto show imperdibili dal 2 al 4 dicembre, presentato da Applauso in collaborazione con The Base.