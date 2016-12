Arriva nelle sale italiane dal 1 giugno “Marguerite e Julien - La leggenda degli amanti impossibili” di Valérie Donzelli ("La guerra è dichiarata"). La regista francese torna a indagare l'universo degli amori impossibili con una storia dai toni fiabeschi a metà tra l’antico e il moderno. Il film è stato presentato in concorso alla 68ª edizione del Festival di Cannes . Tgcom24 vi offre una ​​scena inedita in esclusiva.

Marguerite (Anaïs Demoustier) e Julien de Ravalet (Jérémie Elkaïm), figli del Signore di Tourlaville, si amano teneramente fin da bambini. Diventati adulti, il loro affetto si trasforma in irrefrenabile passione. Scandalizzata dal loro legame, la comunità di Tourlaville inizia a dare la caccia ai due fratelli che, incapaci di resistere ai loro sentimenti, decidono di fuggire. Il film della Donzelli è un adattamento di una sceneggiatura che Jean Gruault ("Jules et Jim") aveva scritto nei primi anni 70 per François Truffaut.