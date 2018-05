"Mamma Mia! Ci risiamo", ecco il trailer finale del sequel

Franchise di successo, "Mamma Mia!" torna al cinema per un secondo capitolo dopo che il film del 2008 ha incassato 500 milioni di dollari. Sulle note delle canzoni degli Abba torneremo indietro scoprendo qualcosa in più su Donna Sheridan ( Meryl Streep ). Che ragazza è stata? Le risposta dal 6 settembre con l'arrivo nelle sale italiane di "Mamma Mia! Ci risiamo" , accompagnato da un grande cast che comprende Cher e Amanda Seyfried . Intanto ecco il trailer finale...

Tra risate e sorrisi nel cast rivedremo Amanda Seyfried e Dominic Cooper nel ruolo di Sophie e Sky, Meryl Streep sarà ancora Donna, madre di Sophie, mentre Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård torneranno a interpretare i tre possibili padri della ragazza. Con loro anche le new entry Andy Garcia, Cher e Lily James che apparirà nei flashback dedicati alla giovane Donna.



Sophie e Sky hanno scoperto di aspettare un bambino. Quale occasione migliore per mostrare alla mamma Donna, e al suo neo marito Sam come sono riusciti a trasformare il resort sulla loro isoletta greca di Kalokairi che solo poco prima era in stato disastroso? Alla festa sono stati invitati tutti, comprese le amiche di Donna, Rosie e Tanya e gli altri due “papà” Harry e Bill. A sorpresa però compare anche la ricca nonna. Ma i rapporti in famiglia sono tesi.