"Ma tu di che segno 6?", cinepanettone tra equivoci ed oroscopo

09:10 - L'oroscopo, quarta parola più cliccata sui motori di ricerca, che effetto ha sulla vita degli italiani? E' quello che cerca di capire la commedia natalizia "Ma tu di che segno 6?", al cinema dall'11 dicembre. Tgcom24 offre in esclusiva una clip del film con protagonista Massimo Boldi, nei panni di un ipocondriaco che finisce suo malgrado in carcere ed è costretto a dividere la cella con detenuti tutt'altro che puliti.

"Ma tu di che segno 6?" segue le vicende di diversi personaggi, tutti accomunati dalla passione per le stelle. Il Maresciallo Fioretti (Vincenzo Salemme), Toro, è gelosissimo della figlia (Denise Tantucci), Sagittario, piena di fidanzatini. Decide quindi di dare la caccia agli spasimanti insieme al carabiniere Quagliarullo (Angelo Pintus).



Carlo (Massimo Boldi), Pesci, è un fifone e ipocondriaco. Pensando erroneamente di essere in fin di vita, si fa ricoverare e per lui inizia un tragicomico calvario tra siringhe, clisteri e operazioni inutili. Monica (Mariana Rodriguez), Gemelli, è invece una oroscopo-dipendente. Il suo vicino di casa, Andrea (Amedeo), con l'aiuto di Piero Lo Muscio – Orion (Pio), falsifica quindi l'oroscopo per portarsela a letto.



L'avvocato De Marchis (Gigi Proietti), Bilancia, non crede nello zodiaco, e non crede alla sua assistente che lo informa dell'arrivo di un oroscopo negativo, anche se gli eventi sembrano dargli torto. Saturno (Ricky Memphis), Scorpione, pensa che le donne Ariete gli abbiano rovinato la vita e fugge quindi dalla bellissima Nina (Vanessa Hessler) che lo concupisce. Ma quando si accorge che lei non è Ariete, forse è troppo tardi .