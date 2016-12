"Love 2016", un doppio album pieno d'amore

Il doppio lavoro è firmato dall'etichetta discografica "Solomusicaitaliana", guidata da Stefano Contestabile, ed è distribuito da Sony Music.



1 MARCO MENGONI / TI HO VOLUTO BENE VERAMENTE

2 EMMA / ARRIVERA' L'AMORE

3 MAX GAZZE' / LA VITA COM'E'

4 LAURA PAUSINI / INVECE NO

5 VASCO ROSSI / QUANTE VOLTE

6 ANNALISA / SPLENDE

7 BIAGIO ANTONACCI / CI STAI

8 GIUSY FERRERI / VOLEVO TE

9 FEDEZ / 21 GRAMMI

10 LUCA CARBONI / BOLOGNA E' UNA REGOLA

11 EDOARDO BENNATO / IO VORREI CHE PER TE

12 GIANNA NANNINI / TEARS

13 MAX PEZZALI / NIENTE DI GRAVE

14 GIORGIA / DOVE SEI

15 POOH / PENSIERO (2016)



1 EROS RAMAZZOTTI / SEI UN PENSIERO SPECIALE

2 CESARE CREMONINI / LOST IN THE WEEK END

3 ALESSANDRA AMOROSO / STUPENDO FINO A QUI

4 NEGRAMARO / ATTENTA

5 TIZIANO FERRO / IL VENTO

6 FRANCESCA MICHIELIN / LONTANO

7 ANTONELLO VENDITTI / L'ULTIMO GIORNO RUBATO

8 FRANCESCO SARCINA / PARTE DI ME

9 MALIKA AYANE / TEMPESTA

10 LORENZO FRAGOLA / LA NOSTRA VITA E' OGGI

11 IL VOLO / PER TE CI SARO'

12 BABY K feat FEDERICA ABBATE / CHIUDO GLI OCCHI E SALTO

13 MARCO ROTELLI feat. DEBORAH IURATO / FERMEREMO IL TEMPO

14 ELISA / UNA POESIA ANCHE PER TE

15 NEK / IO RICOMINCEREI