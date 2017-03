"Lollo", la famiglia denuncia il manager: "Vita di lusso con i soldi della Diva"

La tesi dei familiari della Lollobrigida è chiara: il manager si sta approfittando di lei tagliando fuori il resto dei suoi contatti. Il figlio sostiene che due mesi fa gli sarebbe stato persino impedito di far visita alla madre, ricoverata in ospedale. E a novembre è stato sfrattato dalla dependance della villa della Lollobrigida, dove ha vissuto sempre.



A corroborare la tesi dei familiari della Lollo ci sarebbe anche una perizia di uno specialista, che definisce l'attrice come "affetta da disturbo della personalità: oscilla tra il divismo, l'egocentrismo e il narcisismo e l'insicurezza, la diffidenza e la precarietà della quotidianità", diventado così un soggetto portato a cercare (acriticamente) figure di riferimento alle quali affidarsi.



Secondo quanto riporta il quotidiano, il legame tra Piazzolla e la Diva sarebbe divenuto indissolubile a partire dal 2011, dopo che per un paio di anni lui le aveva fatto da autista e da tuttofare. Da quel momento ci sarebbe stata un escalation che sarebbe passata attraverso la presa in carico di tutte le aziende che gestiscono il patrimonio della Lollo. Una volta diventato manager Piazzolla non avrebbe lesinato spese: tra queste spiccano i 15 contratti di acquisto o leasing di auto e moto di lusso, per un valore di oltre un milione di euro, e le vacanze tra yacht, aerei e royale suite. Inoltre ha venduto appartamenti e gioielli per oltre 7 milioni di euro. Ora i familiari sono passati all'attacco.