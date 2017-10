"Le vie del cinema" porta i film di Venezia 74 a Milano

62 proiezioni e 36 film in 12 sale cinematografiche cittadine attente al cinema di qualità. E' questo il ricco programma di "le vie del cinema", la manifestazione che, al secondo appuntamento dell'anno, porta a Milano, dal 19 al 27 settembre, una qualificata selezione dei film più apprezzati al festival di Venezia e a quello di Locarno. Nove giorni di programmazione durante i quali si potranno vedere sette dei film in Concorso a Venezia, tra cui il Leone d'Argento Gran premio della giuria "Foxtrot" di Samuel Maoz e poi il Leone d’Argento per la Migliore Regia e Leone del futuro Venezia Opera Prima "Jusquìà la Garde" di Xavier Legrand e la Coppa Volpi per la Migliore Interpretazione Maschile "L'insulte" di Ziad Doueiri... Più alcuni del Fuori Concorso e della sezione Orizzonti. Ma anche, da Locarno, il Pardo per la migliore interpretazione femminile a Isabelle Huppert con "Madame Hyde" di Serge Bozon e "Lola Pater" di Nadir Moknèche.



Per il programma completo e le informazioni su orari e sale clicca qui:



PREZZI

CINECARD | 27€ per 6 ingressi / 48€ per 12 ingressi (non più di due biglietti per film) | in vendita da venerdì 15 settembre

BIGLIETTI | intero 8€ | in vendita da lunedì 18 settembre