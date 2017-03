"Le Iene", polemica sui talent show tra Red Ronnie ed Emma Marrone

L'ultima diatriba mediatica vede come protagonisti Red Ronnie, guro della musica, ed Emma Marrone, cantante uscita vittoriosa da "Amici". Ma qual è il motivo della lite? Il critico musicale ha attaccato il meccanismo dei talent, responsabili – secondo lui – di sfruttare i giovani in nome dell’audience televisivo. In particolar modo, ha speso parole in merito alla fine della collaborazione tra Emma ed Elodie Di Patrizi, reduce dal suo debutto sanremese che è stata costretta ad annullare il suo concerto previsto all’Alcatraz di Milano. Per fortuna Le Iene hanno riportato il sereno.