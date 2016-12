"La quinta onda", nuovo teen movie su un'invasione aliena: la clip in esclusiva

Basato sul primo libro della trilogia fantascientifica di Rick Yancey, il film "La quinta onda" racconta delle ondate di attacchi alieni che hanno decimato la popolazione sulla Terra gettandola in un'atmosfera di sfiducia e terrore. Lo sci-fi è in uscita sugli schermi italiani il 4 febbraio. Tgcom24 vi offre una clip in esclusiva per quello che viene considerato un possibile nuovo teen movie sulla scia di "Hunger Games".