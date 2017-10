18 settembre 2017 15:09 "La musica del silenzio", nelle sale il film ispirato alla vita di Andrea Bocelli Il biopic vede protagonista Amos Bardi (interpretato da Toby Sebastian), che combatte la grave malattia agli occhi con la musica

Tutti conoscono la voce e i brani di Andrea Bocelli, ma è meno nota la sua vita privata e il percorso che l'ha portato dal paese toscano di Lajatico agli allori della sua carriera. Il film "La musica del silenzio" - nelle sale il 18, 19 e 20 settembre - è ispirato alla vita del tenore italiano, e vede protagonista Amos Bardi (interpretato da Toby Sebastian), alter-ego del cantante, che combatte la sua malattia agli occhi con l'amore per la musica.

Dalla malattia agli occhi... - Il biopic - diretto da Michael Radford (già regista de "Il postino", con Massimo Troisi e "Il mercante di Venezia", con Al Pacino e Jeremy Irons) - racconta la tormentata storia di Amos, dalla voce a dir poco prestigiosa ma con un grave problema agli occhi che lo rende quasi cieco: vede chiaroscuri e contorni, non di più. La malattia lo costringe a un calvario di interventi chirurgici, e presto deve separarsi dalla famiglia per entrare in un istituto per non vedenti e imparare il Braille. Ma è proprio lì che accade un terribile incidente: una pallonata in faccia lo porta alla cecità totale.

...alla rinascita con la musica - Nonostante tutto Amos non si arrende: mosso da grandi aspirazioni e interessi - tra cui la passione per il canto, l'amore per i cavalli, il motorino, la bicicletta, e con una laurea in giurisprudenza - prende in mano la sua vita, sfidando apertamente ogni difficoltà, fino a quando riesce a raggiungere il suo primo grande successo in palcoscenico con il Miserere. Da quel momento comincia dunque un'esistenza costellata di vittorie, nella quale però continua silente la quotidiana missione di chi per essere come gli altri, in ogni gesto, in ogni passo, deve impegnarsi più degli altri.