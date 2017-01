"La La Land", un musical in bilico tra fantasia e realtà | Guarda la clip esclusiva

L'attesa è finita, "La La Land" arriva nei cinema italiani dal 26 gennaio. Tanta curiosità attorno a un film che ha conquistato 7 Golden Globe, una Coppa Volpi a Venezia, oltre a 14 nomination agli Oscar. Ryan Gosling e Emma Stone sono i protagonisti di una storia che rende omaggio alla magia della commedia musicale degli anni 50, reinterpretandola, come ambientazione e regia, in chiave contemporanea. Tgcom24 vi presenta una clip in esclusiva .

Mia (Emma Stone) è un'aspirante attrice che, tra un provino e l'altro, lavora come cameriera alla caffetteria degli studi Warner. Sebastian (Ryan Gosling) è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni e da sogni intrecciati. Quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto.



Il titolo è un riferimento a Los Angeles ("L.A.") e alla parola inglese Lalaland, che definisce uno "stato mentale euforico e sognante, distaccato dalla realtà", in pratica come "avere la testa tra le nuvole".



Il regista è Damien Chazelle. Ha 32 anni e arrivò alla ribalta nel 2014 grazie a "Whiplash". Ma scrisse la sceneggiatura di "La La Land" nel 2010, quando era praticamente sconosciuto e la sua idea fu all'epoca rifiutata. Solo dopo il successo riuscì a girare il film.



Emma Stone e Ryan Gosling sono al loro terzo film insieme, dopo "Gangster Squad" e "Crazy, Stupid Love". Ma i due non sono state le prime scelte. All’inizio il regista aveva pensato a Miles Teller e a Emma Watson. Per "La La Land" entrambi hanno dovuto studiare canto e imparare a ballare, mentre Gosling ha anche imparato a suonare il pianoforte.