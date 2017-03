"La La Land", in tour il concerto-evento con le musiche del film

Al successo di "La La Land" hanno contribuito anche la musiche di Justin Hurwitz, vincitrici di Oscar e Golden Globe. Il 26 e 27 maggio all'Hollywood Bowl di Los Angeles andrà in scena "La La Land in Concert: A Live-to-Film Celebration", evento in cui verranno eseguite dal vivo queste musiche da un'orchestra di 100 elementi, un gruppo jazz e un coro diretto dallo stesso compositore. Non saranno eventi isolati, ma seguirà una vera e propria tournée.