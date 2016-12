"La Famiglia Addams": Elio e Geppi Cucciari tra musica, ironia e terrore

Il musical inizia con una speciale riunione nel cimitero di famiglia per la consueta riunione dei parenti (i vivi, i morti e quelli che ancora non hanno deciso), ma questa volta agli avi, chiamati in soccorso dallo zio Fester, toccherà risolvere una spinosa questione familiare. Mercoledì, ormai adulta, si è innamorata di un "normale" ragazzo dell'Ohio, Lucas, ma, temendo il giudizio della madre Morticia, fa giurare al padre Gomez di non rivelare nulla alla moglie.



"Non ho niente da dire perché la mia mente è occupata solo dalle battute del musical. - ha ironizzato Elio - Sono concentrato sull'esito dell'impresa. Per me è una cosa nuova, non ho mai fatto un musical. Una grande avventura al termine della quale penso che vinceremo".



"Morticia è una donna iconica che tutte hanno dentro. La cosa che amo di più è che dice sempre la verità, non ha paura e ha l'illusione che nel matrimonio non esistano segreti. L'ammiro per questo" ha Geppi, anche lei al debutto in un musical.



Approdato a Broadway nel 2009, il musical dedicato all'eccentrica e gotica famiglia americana, protagonista di fumetti, film e serie tv (il telefilm festeggia quest'anno i 50 anni) e famosa per l'umorismo nero, si avvale dei testi di Marshall Brickman & Rick Elice e delle musiche di Andrew Lippa.



La versione italiana, diretta da Giorgio Gallione, è stata tradotta e adattata dallo scrittore Stefano Benni, con le scene di Guido Fiorato, la direzione musicale di Cinzia Pennesi, le coreografie di Giovanni Di Cicco e le luci di Marco Filibeck. Gli abiti di scena, in totale 50, portano la firma dello stilista Antonio Marras e sono stati realizzati dalla sartoria del Piccolo Teatro di Milano, utilizzando oltre 150 mila cristalli Swarovski.



Gli altri componenti del cast sono: Pierpaolo Lopatriello (Zio Fester), Giulia Odetto (Mercoledì, figlia di Gomez e Morticia), Leonardo Garbetta, Emanuele Ghizzinardi, Giacomo Nasta (Pugsley, figlio di Gomez e Morticia), Paolo Avanzini (Lucas Beineke, il fidanzato di Mercoledì), Clara Maselli (Alice Beineke, madre di Lucas), Andrea Spina (Mal Beineke, padre di Lucas), Sergio Mancinelli (Nonna Addams) e Filippo Musenga (Lurch, il maggiordomo di casa Addams).



Il corpo di ballo che interpreta i fantasmi degli antenati è composto da: Chiara Barbagallo, Federica Basso, Gianluca Briganti, Luca Buttiglieri, Tiziana Fimiani, Luca Làconi, Camilla Lucchini, Giulia Patti, Daniele Romano, Nicola Trazzi.



CALENDARIO TOUR: MILANO, Teatro della Luna - dal 17 ottobre 2014 Via G. Di Vittorio, 6 - www.teatrodellaluna.com – infoline Tel. 02.5466367 TRIESTE, Teatro Politeama Rossetti – dal 3 all'11 gennaio 2015 Largo Giorgio Gaber, 1 - www.ilrossetti.it – infoline Tel. 040.3593511 BOLOGNA, Teatro Europauditorium - dal 13 al 18 gennaio 2015 Piazza Costituzione, 4 – www.teatroeuropa.it – infoline Tel. 051.72540 GENOVA, Teatro dell'Archivolto - dal 20 al 25 gennaio 2015 Piazza Modena, 3 - www.archivolto.it - infoline Tel. 010 659 22 20 TORINO, Teatro Colosseo - dal 27 gennaio al 1° febbraio 2015 Via Madama Cristina, 71 – www.teatrocolosseo.it – infoline Tel. 011.6698034 ROMA, Auditorium Conciliazione - dal 4 febbraio 2015 Via della Conciliazione, 4 – www.conciliazionelive.com – infoline Tel. 06.32810333 ANCONA, Teatro delle Muse – dal 10 al 15 marzo 2015 Via della Loggia - www.teatrodellemuse.org - infoline Tel. 071.52525 FIRENZE, Teatro Verdi - dal 17 al 22 marzo 2015 Via Ghibellina, 99 – www.teatroverdionline.it – infoline Tel 055 21 23 20 LECCE, Teatro Politeama Greco- dal 25 al 28 marzo 2015 Via XXV Luglio, 30 -www.politeamagreco.it - infoline Tel 0832.241468; Costo dei biglietti Il costo dei biglietti varia da 23 a 49.90 euro (inclusa prevendita), Per informazioni www.familyshow.it