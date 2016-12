"La coppia dei campioni", calcio e risate con Massimo Boldi e Max Tortora

Massimo Boldi e Max Tortora sono i protagonisti de " La coppia dei campioni ", la nuova commedia di Giulio Base , nelle sale dal 28 aprile. Un viaggio rocambolesco per assistere alla finale di Champions League farà nascere un'amicizia tra due impiegati con poco o nulla in comune. Sulla scia di "Quasi Amici", la convivenza forzata della strana coppia è l'occasione per arricchirsi a vicenda. Fra calcio e risate. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva del film.

Massimo Boldi e Max Tortora interpretano due dipendenti della stessa multinazionale, che vincono alla lotteria aziendale un paio di biglietti per la finale della Champions League. Uno milanese, l’altro romano, uno benestante e l’altro nullatenente, si incontrano per la prima volta all'imbarco per Praga detestandosi a prima vista. Il loro viaggio appena cominciato si rivelerà più lungo e rocambolesco del previsto, quando una turbolenza costringerà l’aereo a un atterraggio di emergenza in Slovenia. Da qui inizia la disavventura dei due che tra liti, vendette e armistizi diventeranno… quasi amici.