"La bella e la bestia" sbarca a Milano

10:50 - Per festeggiare i suoi vent'anni di palcoscenico sbarca anche in Italia dal 10 dicembre al 3 gennaio al Teatro degli Arcimboldi "Beauty and the Beast - La Bella e la Bestia". Per la prima volta il musical sarà presentato in scena in lingua originale con sopratitoli in italiano

Il musical, tratto dall’omonimo film d’animazione del 1991 che valse a Disney l’Oscar, ha conquistato i cuori di oltre 35 milioni di spettatori dal suo primo debutto nel 1994. Dopo essere stato nominato a nove Tony Award, grazie al suo grande successo "Disney’s Beauty and the Beast" continua ad avere all’attivo produzioni in tutto il mondo. Lo spettacolo è stato tradotto in 8 lingue diverse e replicato ben 28 mila volte, l’equivalente di 67 anni di rappresentazioni.



Arriviamo poi al 2014. Vent’anni dopo la sua prima volta, l’originario team creativo che ha portato al successo "Disney’s Beauty and the Beast" sui palcoscenici di Broadway ha scelto di riunirsi per celebrare la longeva carriera di questo grande classico.



Con l’incantevole storia d’amore tra la giovane Belle e la Bestia, il principe intrappolato da un incantesimo nel corpo di una spaventosa creatura, "Disney’s Beauty and the Beast" è pronto a stupire ancora e a incantare il pubblico italiano con la sua versione originale inglese che porterà sul palcoscenico 30 attori e ballerini, 11 musicisti, 580 costumi, 80 parrucche e magici effetti speciali.



INFORMAZIONI: Teatro degli Arcimboldi dal 10 dicembre al 3 gennaio www.disneysbeautyandthebeast.it - www.showbees.it Repliche serali da martedì a domenica ore 20.45. Repliche pomeridiane sabato e domenica ore 16. Repliche speciali a Natale e Capodanno. Riduzioni under 12 e over 65. Prezzi: da 70 a 25 euro più prevendite