Enzo Iacchetti si è trasformato in un clochard solo e disperato per il video di "L'Oro un giorno", brano di Giulio Wilson che Tgcom24 offre in anteprima. La canzone è tratta dall'album di inediti "Soli nel Midwest" e tratta il tema del bullismo nei confronti delle persone più deboli come i senzatetto o i ragazzi che osano cantare fuori dal coro.