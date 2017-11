"L'importanza di chiamarsi Ernesto", Wilde in scena a Milano

Dopo le repliche di "Atti osceni", il progetto di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia su Oscar Wilde prosegue con "L’importanza di chiamarsi Ernesto ", in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano dal 17 novembre. "Questa 'commedia frivola per gente seria' è l'esempio più bello di come Wilde, attraverso l'uso di un'ironia caustica e brillante, sveli la falsa coscienza di una società che mette il denaro e una rigidissima divisione in classi al centro della propria morale" spiegano.