"L'età imperfetta", al cinema l'adolescenza tra sogni e fragilità

L'adolescenza è un periodo tra drammi e sogni. ll sogno La protagonista de "L'età imperfetta", opera prima di Ulisse Lendaro, è una diciassettenne come tante con un sogno: diventare una ballerina classica. Quando si prepara all'audizione per entrare in un'importante accademia, conosce un'altra aspirante ballerina, che le cambierà la vita in modo imprevedibile. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprire il film in sala dal 30 novembre.