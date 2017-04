"L'altro volto della speranza", la nuova commedia poetica e surreale di Kaurismaki

Dopo "Miracolo a le Havre", dal 6 aprile il regista di culto Aki Kaurismaki torna al cinema con " L'altro volto della speranza ", vincitore dell’Orso d’Argento per la Miglior Regia al Festival di Berlino. Tgcom24 offre in esclusiva una scena della commedia, che vede incrociarsi le strade di un rifugiato siriano appena sbarcato a Helsinki e di un commesso viaggiatore finlandese con l’hobby del gioco d’azzardo.

Wilkstrom ( Sakari Kuosmanen ) è un rappresentante di camicie, che lascia moglie e lavoro, e punta tutto su una partita a poker per cambiare vita. Khaled ( Sherwan Haji ) è un giovane rifugiato siriano imbarcato clandestino su una carboniera che si ritrova a Helsinki quasi per caso. Anche lui vuole cambiare vita. Le autorità però vorrebbero rispedire ad Aleppo Khaled, che se la deve vedere anche con dei picchiatori razzisti, ma nella sua strada Khaled incontra anche persone come Wilkström che decide di aiutarlo. I due tentano di ripartire con la gestione di un ristorante triste e senza clienti, "La Pinta Dorata", magari trasformandolo in un ristorante sushi alla moda...

Un film ironico e sopra le righe, che nasconde però un messaggio importante, come spiega lo stesso regista: "Con questo film cerco di fare del mio meglio per mandare in frantumi l'atteggiamento europeo di considerare i profughi o come delle vittime che meritano compassione, o come degli arroganti immigrati clandestini che invadono le nostre società con il mero intento di rubarci il lavoro, la moglie, la casa e l'automobile".