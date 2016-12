"Keira Knightley, incinta al terzo mese"

08:33 - Una delle attrici più amate di Hollywood è su tutti i giornali rosa americani. Si fa sempre più insistente la voce che Keira Knightley sarebbe incinta. A rivelarlo è Page Six del New York Post, secondo cui l'attrice aspetta il suo primo figlio dal marito James Righton, sposato lo scorso anno, e avrebbe già superato i tre mesi di gravidanza.

A confermare i rumors anche le linee arrotondate, fasciate dall'abito "strutturato" e a vita alta, sfoggiate sul red carpet dei British Independent Film Awards.



Le prime voci sulla dolce attesa erano iniziate nel mese di novembre, quando la rivista "Star" aveva riferito che lei e Righton attendevano un figlio ed era per loro una felice sorpresa. In passato Keira aveva spiegato che sperava di avere figli, ma che non avrebbe rinunciato a fare l'attrice una volta diventata madre.