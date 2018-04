"Kalimba de Luna", ecco una nuova versione del successo degli anni 80

Dopo aver ottenuto importanti riconoscimenti solo qualche decennio fa, torna "Kalimba de Luna" riproposta da Tony Riggi con la partecipazione di Tony Esposito, primo originario interprete della canzone, successo negli anni 80.



Il singolo ha anticipato l'uscita dell'album "Da poliziotto a fuoriclasse" firmato da Riggi, il poliziotto rocker-prog già vincitore di premi internazionali in manifestazioni come "X Factor Romania" e "The Voice of The World Malta".



Inoltre, dopo questo connubio, il duo Riggi/Esposito darà alla luce un nuovo progetto discografico in inglese che verrà distribuito in tutta Europa.



Oltre ai remix dei Boney M e Dalida (in francese) anche il rapper napoletano Clementino ne ha utilizzata una versione remixata, come base musicale per la canzone "Luna" del 2015.