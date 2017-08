"Justice League", gli eroi uniti per salvare il mondo nel trailer ufficiale italiano

Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash sono tra i più celebri supereroi dell'universo DC Comics. Come sappiamo sono riuniti in "Justice League", il nuovo atteso film di Zack Snyder (che ha lasciato all'ultimo il timone a Joss Whedon per problemi familiari) in arrivo nei cinema italiani il 16 novembre prossimo. Eccoli in azione per salvare il mondo, nel nuovo trailer ufficiale che è stato rilasciato dalla Warner Bros.