"Jurassic World: Il regno Distrutto", Chris Patt in fuga dai dinosauri impazziti

Un vulcano in eruzione e un'orda di dinosauri terrorizzati in fuga. A Chris Patt e Bryce Dallas Howard, ovvero Owen e Claire, protagonisti principali di "Jurassic World: Il Regno Distrutto", non resta che correre a più non posso. E' quanto si può vedere nel nuovo entusiasmante teaser, pubblicato sui social, di "Jurassic World 2", nell'attesa del full trailer ufficiale in arrivo tra giovedì e venerdì prossimi.

Della trama di questo attesissimo sequel, diretto da Juan Antonio Bayona, si sa ancora molto poco. Pochi giorni fa un altro mini teaser, in cui il protagonista Chris Patt, coccolava un cucciolo di raptor. Adesso una scena molto più adrenalinica. Con Chris Patt e Bryce Dallas Howard, in questo secondo teaser di "Jurassic World 2: Il Regno Distrutto", che racconta le nuove avventure sui dinosauri post "Jurassic Park", anche la new entry nel cast, Justice Smith.



Tra le prime indiscrezioni è trapelato solo che, in questo secondo capitolo della nuova saga giurassica, si verrà catapultati alle radici del primo Jurassic, quando vennero sviluppate le tecnologie per clonare i dinosauri. I produttori del film sperano in un grande successo pari almeno a quello del primo "Jurassic World", quarto posto tra i film dal maggior incasso di tutti i tempi. E si può ben sperare di centrare l'obiettivo, le premesse ci sono tutte.