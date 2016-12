"Johnny Depp cercò di soffocare Amber Heard con un cuscino", racconta un'amica dell'attrice

L'amica della Heard ha anche aggiunto che non era la prima volta che vedeva scene di questo genere, con Johnny arrabbiato e ubriaco. E non è tutto. L'attore si sarebbe infortunato ad una mano, dopo aver preso a pugni una parete ripetutamente e con violenza, durante un attacco di rabbia contro Amber. Era il marzo del 2015 e l'attore stava lavorando all'ultimo dei capitoli di "Pirati dei Caraibi, la maledizione del forziere fantasma", in Australia.

L'episodio costrinse Depp a tornare negli Stati Uniti per un intervento alla mano e le riprese furono interrotte per quasi un mese.



Continuano così senza sosta i gossip sull’attore e la quasi ex moglie, diventati ormai un caso mediatico costantemente sotto i riflettori, e in attesa del divorzio, chiesto dall'attrice, resta in vigore l'ordinanza restrittiva che non permette a Depp di avvicinarsi alla Heard.



Johnny, dal canto suo mantiene un aplomb di quasi indifferenza, ma per "sfogarsi" è volato in Europa con gli Hollywood Vampires e sul palco a Stoccolma, seconda delle quattro date previste nel Vecchio Continente, ha suonato tirando fuori dalle corde della chitarra elettrica tutta la sua rabbia.



Cosa ci sia di vero e cosa sia frutto solo di fantasia e tam tam mediatico per ora non è chiaro. Intanto Hollywood si schiera e a favore del Pirata si fanno avanti in molti, dopo le difese accorate delle ex mogli Vanessa Paradis e Anne Allison, ecco intervenire anche l'attore comico Doug Stanhope, che dell'attrice ha detto: "è una manipolatrice senza scrupoli... Johnny non è violento con nessuno. È stato ricattato, manipolato e dipinto come un coglione. Lui sapeva che sarebbe successo, ma non ha potuto fare niente per evitarlo...". Si attendono evoluzioni.