"J-Ax & Friends", il disco di duetti del rapper con i grandi della musica

Sono passati 24 anni da quando J-Ax ha esordito con gli Articolo 31 fino alla sua nuova carriera da solista. Anni in cui il rapper ha duettato con i più grandi artisti della musica italiana: da Pino Daniele a Gianni Morandi , da Enzo Jannacci a Paola Turci fino a Nina Zilli , Chiara Galiazzo , Neffa e tanti altri. Bene, 37 brani rivisitati in due cd (54 in 3 cd nella versione deluxe) sono raccolti in " J-Ax & Friends ".

"Sono passati 24 anni dai miei esordi discografici - racconta J-Ax - e in questo tempo ho condiviso musica con un sacco di artisti: dai compagni di sempre a quelli che ammiravo, e che poi sono diventati amici. Questo progetto contiene molte collaborazioni, nate e pensate in sintonia con gli altri artisti. Mi dispiace di non aver potuto inserirle tutte perché sono tante ma per i miei seguaci da sempre e per i nuovi questo è J-Ax con i suoi amici".

La raccolta è disponibile in versione standard 2 cd e versione deluxe in 3 cd + libretto con foto esclusive.