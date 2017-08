"It", il clown di Stephen King sbarca nei cinema italiani a ottobre: ecco il trailer

Sta tornando Pennywise . Il clown più terrificante mai concepito arriva in Italia dal 19 ottobre con " It ", primo atto dell'adattamento cinematografico dell'omonimo capolavoro horror del 1986 di Stephen King. Come anticipato dal trailer, i ragazzi del "Club dei Perdenti" cominceranno a indagare su strane sparizioni di bambini avvenute nella loro zona, senza sapere che il responsabile è una misteriosa creatura dedita a omicidi e violenze .

Come confermato dal sottotitolo del film ("Il Club dei Perdenti"), Muschietti ha voluto suddividere la narrazione in due distinte opere cinematografiche, la prima dedicata ai protagonisti bambini e la seconda su loro ormai adulti. Tuttavia, il filo conduttore sarà l'ansia e la paura che persevereranno in quel di Derry, soprattutto dopo la terribile sparizione di George, risucchiato all'interno di un tombino durante un violento temporale. Il successivo incontro del "Club dei Perdenti" con Pennywise terrorizzerà - a giudicare dal trailer - non solo i componenti del gruppo, ma anche gli spettatori.