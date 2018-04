"It: capitolo due", il sequel dell'horror arriva nelle sale nel 2019

Come riporta il sito IndieWire in esclusiva, è arrivata la conferma della data di inizio delle riprese del sequel di "It, capitolo due" per la regia di Andy Muschietti, tratto dal celebre romanzo di Stephen King. Il sequel vedrà la luce a partire dal prossimo luglio, per essere poi nelle sale nel 2019: "Lo script è ancora in via di definizione, mentre le location per le riprese sono già state trovate", ha annunciato Roy Lee, produttore della pellicola.