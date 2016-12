"Io ci sono", Nazionale Cantanti contro Protezione Civile in campo per aiutare le zone terremotate

Appuntamento il 4 ottobre alle 20.00, allo Stadio Comunale "Manlio Scopigno" di Rieti con il calcio solidale. In campo ci saranno la Nazionale Cantanti e il Servizio Nazionale di Protezione Civile per una partita di beneficenza a favore delle zone terremotate promossa dall'associazione "Io ci sono". L'evento fortemente voluto da Raoul Bova vedrà i grandi personaggi dello spettacolo uniti per raccogliere fondi e realizzare centri polifunzionali per le zone terremotate di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto.