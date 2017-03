"Instagram mi esauriva", Selena Gomez spiega la sua fuga dai troppi follower

E' la persona con più follower su Instagramn del mondo, Selena Gomez ne conta ben 113 milioni. Troppi forse anche per una star come lei. La cantante, in una lunga intervista a Vogue Usa, racconta perché ha deciso di disintossicarsi dai social: "Appena sono diventata la persona più seguita sono entrata nel panico. Era la prima cosa a cui pensavo la mattina e l'ultima prima di andare a dormire. Ormai ne ero totalmente dipendente". Così, il 15 agosto scorso, Selena pubblica una foto di lei accasciata sul palcoscenico, che ragginge 3,9 milioni di like, e poi più niente per tre mesi.

Tre mesi di silenzio e di distanza dai suoi follower. "Sono stata 90 giorni in una clinica psichiatrica in Tenesse". Da allora il suo profilo viene gestito dalla sua assistente, tanto che la cantante non possiede nemmeno le password per accedervi. "Mi sentivo come se vedessi cose che non volevo vedere, come se mi mettessi in testa cose di cui non volevo preoccuparmi", racconta la cantante, "Finivo per sentirmi uno schifo ogni volta che guardavo Instagram e così ho deciso di fuggire per un po'". La app sul suo smartphone non c'è più.