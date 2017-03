"Insight", per l'8 marzo le ragazze del porno si regalano Erika Lust

"Insight" riprende una donna e un uomo chiusi in una stanza. Un gioco di sguardi è il segnale che dà inizio a una sfida muta: il silenzio è rotto solo da respiri e gemiti. Poi l'onda del piacere spalanca le porte e, come in un sogno, ci troviamo in mare aperto. Un cortometraggio il cui proposito artistico e politico è quello di mettere in scena il feticcio erotico dello sguardo attraverso la rappresentazione cinematografica di una pratica silenziata, la masturbazione femminile. Il tentativo è quello di superare l'estetica e la retorica pornografica tradizionali inserendo più piani di lettura, suggestioni e rimandi culturali eterodossi.



"Insight", presentato lo scorso settembre al "Milano Film Festival", è il primo corto prodotto da Le Ragazze del Porno e viene distribuito proprio in occasione della festa della donna. Il collettivo di registe italiane si è proposto di realizzare una serie di 10 art porn films che rappresentino la molteplicità della visione al femminile della sessualità, tra erotismo e pornografia. La distribuzione di Erika Lust è un importante passo per la produzione del gruppo. La regista e produttrice svedese infatti è considerata la numero uno nel campo della pornografia femminista e la sua Lust Film ha vinto diversi premi di prestigio.