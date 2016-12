"Independence Day": il sequel sarà senza Will Smith, ma con Jeff Goldblum

11:57 - Prende forma il cast di "Independence Day 2”, il sequel del film cult degli Anni Novanta che sarà diretto ancora da Roland Emmerich. Vista l'assenza di Will Smith, il protagonista sarà Jessie Usher, che interpreterà il figlio del capitano Steve Hiller, il personaggio che fu dell'ex Principe di Bel Air. Ci saranno invece Jeff Goldblum e Bill Plummer, che già avevano recitato nel primo film, e la new entry Liam Hemsworth.

Non potendo contare su Will Smith, l'ok di Goldblum è un punto importante messo a segno dalla produzione del film, che potrà ridare al cacciatore di alieni David Levinson, lo stesso volto della pellicola originale.



Il progetto per la realizzazione di Independence Day 2 ha avuto una gestazione lunga: l'idea di un sequel era nata subito dopo il successo riscontrato dal primo film, uscito nel 1996, ma il regista non aveva mai strutturato la nuova sceneggiatura, che ha preso forma solo a partire dal 2013. Le riprese inizieranno a maggio di quest'anno, mentre l'uscita della pellicola nelle sale è prevista il 24 giugno 2016, a vent'anni dall'originale.