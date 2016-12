11 maggio 2016 09:57 "Il Regno di Wuba", esce il fantasy in cui cantano i The Kolors Tgcom24 vi offre una clip esclusiva del film di Raman Hui, già creatore di Shrek, nelle sale dal 12 maggio

Arriva in Italia, "Il Regno di Wuba", il nuovo fantasy di Raman Hui, noto come il "papà" di Shrek, con il quale ha vinto il primo Oscar della storia per il miglior film di animazione, nel 2001. Nella versione italiana, nelle sale dal 12 maggio, il film vanta la partecipazione dei The Kolors, presenti con due pezzi ("Me Minus You" e "My Queen") tratti dal secondo album "Out", quattro volte platino. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva della pellicola.

"Sono molto contento che due brani dei The Kolors facciano parte della colonna sonora di questo film: è per me emozionate pensare che la mia musica possa essere ascoltata in un modo diverso rispetto a quello abituale e che possa arrivare sempre di più a un pubblico di giovanissimi", ha dichiarato Stash, frontman della band, sicuro che il film possa ottenere anche in Italia il successo già riscontrato all’estero. "Il Regno di Wuba" ha incassato quasi 400 milioni di dollari nel mondo ed è nella top ten dei film più visti del 2016.

"Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek 1 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio 2 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio 3 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio 4 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio 5 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio 6 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio 7 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio 8 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio 9 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio 10 di 10 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Regno di Wuba", al cinema il nuovo fantasy del papà di Shrek Il film di Raman Hui, che vanta la collaborazione dei The Kolors per le musiche, sarà nelle sale italiane dal 12 maggio leggi dopo slideshow ingrandisci